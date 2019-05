Ganz im Zeichen von Haydn

Mehr als 40 Jahre stand Haydn als Hofkapellmeister im Dienst der Fürsten Esterházy. Sein barockes Haus erwarb er 1766, zwölf Jahre wohnte er dort mit seiner Frau Maria Anna Theresia. Heute jährt sich sein Todestag. Des Genies wird, wie berichtet, im Haydn-Konservatorium in Eisenstadt ab 11 Uhr mit dem Finale der Abschiedssymphonie auf besondere Art gedacht - per Live-Stream (www.haydnkons.at) mitzuverfolgen. Zu sehen sind auch Einspielungen aus anderen Ländern. Seinen Beitrag leistet Künstler Sepp Laubner, der die Farben zum Klingen brachte. Für die Abschiedssymphonie schuf er eigens ein Bild, dessen Entstehung beim Konzert auf einem Screen gezeigt wird. „Der Event spiegelt den unerschöpflichen Einfallsreichtum und Haydns Originalität sehr gut wider“, sind sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Direktor Tibor Nemeth einig. Nach dem vierstündigen Kulturerlebnis spielen die Harfinistin Nabila Chajai und das Koehne-Quartett ab 19.30 Uhr in der Haydnkirche.