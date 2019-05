Sieben Jahre Haft für Räuber

„Ich weiß, was ich angerichtet habe!“ Nach bewaffneten Überfällen gab sich ein Burgenländer bei seinem Prozess in Graz nun zerknirscht. Geldnot sei sein Motiv gewesen. Sieben Jahre Haft, so das Urteil. Kurioses Detail: Vom Bezirksrichter in Güssing forderte der Täter für sich zwei Millionen Euro „Wiedergutmachung“.