In der Pflege neue Wege beschreiten

In Sachen Pflege will das Burgenland, wie angekündigt, in den kommenden Monaten ganz neue Maßstäbe setzen. Mit an Bord ist da auch der Bezirk Neusiedl. Hier sollen unter anderem Betreuungsplätze in den bestehenden Einrichtungen dazukommen. In Zurndorf wird ein neues Alten- und Pflegezentrum errichtet.