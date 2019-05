DAS ist der neue Trainer beim WAC!

„Ich habe in der letzten Saison gesehen, was die Mannschaft in sich trägt und zu was sie fähig ist. Wie das Team in der Vergangenheit aufgetreten ist, kommt sehr nahe an meine Idee“, wird Struber in einer Klub-Aussendung zitiert. „Den erfolgreichen Weg wollen wir gemeinsam weiterverfolgen, uns konstant verbessern und in Teilbereichen noch weiterentwickeln“, sagte der Salzburger, der nach einer Halbsaison als Cheftrainer des FC Liefering dort zuletzt als Scout tätig war.