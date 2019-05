Rapid: Heute mit Vollgas kurzen Prozess machen

Notfalls über 120 Minuten

Kühbauers Wunschszenario: „Ein schnelles Tor, dann nachlegen. Das wäre im Hinblick auf Donnerstag eine gute Geschichte.“ Weil man dann vom Gas gehen könnte. Rapid, natürlich heute in Bestbesetzung, will also mit Vollgas kurzen Prozess machen. Gelingt das nicht, ist Geduld gefragt. Notfalls über 120 Minuten. Bislang sind „nur“ knapp über 11.000 Tickets weg. Rapids Fans rechnen also mit einem „Finale“ gegen Sturm am Donnerstag. Den Fehler darf die Kühbauer-Truppe nicht machen. Sonst war’s das mit Europa.