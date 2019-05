„SPÖ hat Türe für Koalition mit ÖVP zugedroschen“

Der erfolgreiche Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seine Regierung am Montag hat für die bisher größten politischen Turbulenzen in der Zweiten Republik gesorgt. Wer kann von der aktuellen Situation profitieren, wer verliert? OGM-Meinungsforscher und Politikexperte Christoph Haselmayer geht davon aus, dass Kurz davon mittelfristig profitieren und sich der Sturz des ÖVP-Chefs als Pyrrhussieg für die Opposition erweisen wird. „Die Menschen goutieren das nicht, denn die Bundesregierung hat ihrer Ansicht nach gut gearbeitet“, so Haselmayer im krone.at-Talk mit Gerhard Koller. Kurz könne demnach im Wahlkampf zum Märtyrer werden. Vor allem die SPÖ habe sich mit der Entscheidung in eine Einbahnstraße bewegt: „Sie hat definitiv die Türe für eine Koalition mit der ÖVP zugedroschen.“