In die Pleite geschlittert

Der Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens wurde am Landesgericht Eisenstadt gestellt. 2014 gegründet, schlitterte der Metall- und Maschinenbaubetrieb Ferro Steel in den Konkurs. Ein Minus von 720.000 € hat sich bislang angehäuft. Als Ursachen meldet der Verband Creditreform Fehlkalkulationen und die problematische Abhängigkeit von einem Hauptkunden. 15 Arbeitsplätze in Siegendorf sind ins Wanken geraten.Vor dem Konkurs steht die Metallfirma Ferro Steel in Siegendorf. 15 Mitarbeiter und 43 Gläubiger sind betroffen. Eine Ursache seien Fehler bei den Kalkulationen.