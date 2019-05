YouTuber überrumpelt CDU mit Video-Schimpftirade

Diese Analyse der vermeintlichen Selbstzerstörung der CDU ignorierte Ziemiak am Donnerstag. Er twitterte in seiner Einladung an Rezo: „Wir machen das in der CDU seit 70 Jahren: Wir zerstören einander nicht, sondern wir hören einander zu, wir reden miteinander, wir finden gemeinsame Lösungen.“