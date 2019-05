Das sind die neuen Chefs in den blauen Ressorts

In der Regierungskrise wird mit nahezu jedem Schritt Neuland betreten: Erstmals wurde mit Herbert Kickl (FPÖ) ein Minister entlassen, auch das Einsetzen einer Teil-Expertenregierung gab es noch nie. Angelobt werden die in die Bresche Springenden schon am Mittwoch. Die „Krone“ kennt die Riege, der auch ein Roter angehört, bereits. Eine offizielle Bestätigung durch Kanzler Sebastian Kurz wird für Mittwoch erwartet.