Nepp will Strache-Rückkehr „nicht ausschließen“

Noch am Tag des Rücktritts tauchten erste Gerüchte auf, wonach Strache in die Stadtpolitik wechseln und Chef der Stadtpartei bleiben will. Einem „Standard“-Bericht zufolge schrieb der Ex-Bundesparteichef in einer WhatsApp-Nachricht an freiheitliche Spitzenfunktionäre, dass der Wiener Vorstand einstimmig auf seinen Verbleib als Obamann bestehe.