Gefährlich wie „WannaCry“: Lücke in Windows

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor einer kritischen Schwachstelle in Microsofts Windows. Diese sei aus der Ferne und ohne Zutun des Nutzers ausnutzbar und ermögliche daher einen Angriff mit Schadsoftware, „die sich wurmartig selbstständig weiterverbreitet“, so die Behörde.