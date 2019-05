Für 120 Millionen? „Messi wartet auf Griezmann“

120 Millionen?

Und „Le Parisien“ glaubt es auch schon zu wissen: Griezmann wechselt für 120 Millionen Euro nach Barcelona. Der Angreifer sei schon seit Wochen in Verhandlungen mit den Katalanen, schrieb „L‘Equipe“ auf seiner Titelseite. Aber an Interessenten mangelt es nicht: PSG und Manchester United sollen auch an „Grizou dran sein“.