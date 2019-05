Thiem in Rom zum Auftakt gegen Spanier Verdasco

Erfolgreiches Comeback von Serena Williams

US-Tennisstar Serena Williams gelang indes in Rom ein erfolgreiches Comeback. Die 37-Jährige besiegte am Montag in der ersten Runde die schwedische Qualifikantin Rebecca Peterson 6:4,6:2. Zuletzt hatte Williams Ende März in Miami gespielt, wo sie wegen einer Knieverletzung aufgeben musste. In Rom schlägt sich die 23-fache Grand-Slam-Siegerin für die French Open ein, ihre nächste Gegnerin ist entweder ihre Schwester Venus oder die Belgierin Elise Mertens. Williams wartet seit der Rückkehr aus ihrer Babypause im März 2018 auf den nächsten Major-Sieg, bei den jüngsten drei der großen Turniere scheiterte sie zweimal erst im Finale.