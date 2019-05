Singapur verabschiedet Gesetz gegen Fake News

Das Parlament in Singapur hat trotz Kritik von außen mit klarer Mehrheit ein Gesetz gegen die Verbreitung vermeintlich falscher Nachrichten im Internet verabschiedet. 72 Abgeordnete stimmten am Mittwochabend dafür, nur neun dagegen. Befürchtet wird, dass damit die Pressefreiheit in dem autoritär regierten südostasiatischen Stadtstaat weiter eingeschränkt wird.