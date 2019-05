Van Gerwen kürt sich zum „Darts-König“ von Graz!

„Das war knapp, Ian hat großartig gespielt und mich an den Rand einer Niederlage gebracht“, so „Mighty Mike“ - der im Finale einen Schnitt von 101 Punkten spielte - nach seinem Erfolg. „Die European Tour verläuft für mich 2019 beinahe perfekt. So kann es weitergehen.“ Von fünf Turnieren der Tour in diesem Jahr gewann „MVG“ bisher vier. Das Endspiel gegen Ian White war eine Neuauflage des Finales vom vergangenen Wochenende in Saarbrücken, wo van Gerwen mit 8:3 gesiegt hatte.