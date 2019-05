Fleisch-Schummel stoppen

Billiges Hühnerfleisch, das mithilfe eines simplen Tricks von der Ukraine in die Europäische Union geschummelt wurde, sorgt für große Verunsicherung unter den Konsumenten. Die Hühnerbrüste dürften vor allem in Großküchen und Kantinen gelandet sein. Während Tierwohl in der Ukraine wenig Bedeutung hat, halten sich die österreichischen Betriebe an die strengen Vorgaben.