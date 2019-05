Ruf nach mehr Polizei wird doch laut

8748 angezeigte Straftaten lagen, wie berichtet, 2018 vor - um 9,5 Prozent weniger als im Jahr davor. Rückläufig sind Eigentumsdelikte. Noch 2014 gab es 365 Einbrüche. Von 2017 auf 2018 sank die Zahl weiter von 170 Coups auf 120. Neben der wichtigen Arbeit der Polizei wirkte sich für Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz der Einsatz von Sicherheitspartnern - derzeit 28 - positiv aus. Das bestätigt die Forschung Burgenland, die das Pilotprojekt wissenschaftlich begleitet. „Die Zahl der Delikte nahm in Kittsee um ein Viertel, in Pama und Baumgarten sogar um die Hälfte ab“, so die Bilanz. Pro Bezirk ist ein Sicherheitspartner rund um die Uhr im 8-Stunden-Rhythmus auf Streife, um Verdächtiges zu melden oder im Notfall zu reagieren. Erst im Jänner hatten die Helfer auch einen älteren Herrn in St. Andrä am Zicksee, der auf einer Eisplatte ausgerutscht war, gerettet.