Final-Kuriosum: Referees bei der KAC-Meisterparty

Verdutzte, traurige, enttäuschte Gesichter bei den Vienna Capitals am Mittwoch kurz nach 23 Uhr. Als Adam Comrie mit seinem Treffer in Minute 75 zum 3:2 den KAC - wie immer in der EBEL-Geschichte und erstmals seit 2013 - daheim über den Titel hatte jubeln lassen, Top-Goalie Lars Haugen und Co. mit dem Meisterpokal ihre Runden drehten. Kuriosum am Rande: Die von den Caps kritisierten Schiedsrichter wurden bei der KAC-Meisterfeier gesichtet ...