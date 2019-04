Filterorgan im „Streik“

Zentren sind für alle gut zu erreichen

„Jeder, der in Österreich Blutwäsche benötigt, erhält diese auch“, unterstreicht der Nephrologe. „Beinahe alle finden in 50 Kilometer Umkreis eine Dialysestation. Diese Möglichkeit errechnet sich aus etwa 70 verfügbaren Spezialzentren mit in Summe 1000 Dialyseplätzen und vier Transplantspitälern, in denen über 1200 diplomierte Pfleger arbeiten sowie über 230 Fachärzte für Nephrologie (Nierenerkrankungen). Dazu kommen noch über 40 Techniker und rund 120 Hilfspersonen.“