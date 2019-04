Ausraster wegen Parkplatz und Kratzer

Eskaliert ist ein Streit in Mauthausen auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums, weil sich zwei Mühlviertler wegen des Parkens auf Behindertenstellplätzen, beziehungsweise im Halteverbot in die Haare bekommen haben. Und am Ende gab´s noch einen Kratzer im Auto, der dann die Polizei auf den Plan rief.