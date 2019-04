Renovierung überfällig: Feuer rettete Notre Dame

Nach dem Großbrand in der Kathedrale Notre Dame de Paris steht fest: Die große Mehrheit der Kunstwerke und Reliquien wurden rechtzeitig vor den zerstörerischen Flammen gerettet. Auch die berühmte Orgel ist intakt geblieben. Ironischerweise könnte das Feuer den längeren Erhalt der berühmten Kirche gesichert haben. Für den Wiederaufbau wird es wohl geradezu militärische Disziplin brauchen - wohl auch deswegen wurde der Fünf-Sterne-General und ehemalige Stabschef Jean-Louis Georgelin mit der Leitung betraut. Wer für den Wiederaufbau der Pariser Kathedrale spenden will, muss sich allerdings mittlerweile vor Betrügern hüten. Die Gebefreude, besonders von Gläubigen, ruft bereits Kriminelle auf den Plan, die versuchen, so an Geld zu kommen. Am Donnerstag wurden zudem die Einsatzkräfte, die den Brand bekämpft hatten, geehrt.