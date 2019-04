Rapid in Quali-Runde: Jetzt soll ein Polster her!

Und hat Rapid vor einem Monat ins untere Play-off befördert. „Das haben wir verbockt“, so Kühbauer über das 1:2 am Acker des Pappelstadions. Heute soll wieder mehr Fußball gespielt werden. „Wir wollen uns jetzt ein Polster verschaffen“, so Kühbauer. Denn Rapid könnte Mattersburg auf fünf Punkte distanzieren, Platz sieben, also eins in der Quali-Runde, absichern. Dann wäre die Liga-Pflicht quasi erledigt, könnte man alles dem Cup unterordnen.