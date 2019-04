Finanziert Frankreich libysche Milizen?

Die Regierung in Rom unterstützt nach wie vor die Einheitsregierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch und hat ebenso wie Frankreich wirtschaftliche Interesse an das nordafrikanische Land geknüpft. Zudem ist Libyen ein Transitland für Migranten auf dem Weg nach Europa. Die Angst vor einer neuen Flüchtlingswelle steigt. Italiens Premier Giuseppe Conte appellierte am Donnerstag an alle Seiten, eine „stabile politische Lösung“ anzustreben.