Augusta: „Golf-Oldies“ überraschen an Tag eins

Bryson DeChambeau und Brooks Koepka liegen nach Tag eins des mit elf Millionen Dollar dotierten Golf-Masters in Augusta gemeinsam in Führung. Die beiden US-Amerikaner spielten jeweils eine beeindruckende 66er-Runde und liegen damit einen Schlag vor Phil Mickelson (48). Der US-Routinier ist aber nicht der einzige „Golf-Oldie“ der an Tag 1 überraschte. Denn: Superstar Tiger Woods (43) ist als Elfter mit 70 Schlägen beim ersten Major-Turnier des Jahres in Lauerstellung. Und auch der deutsche Bernhard Langer (61) startete stark.