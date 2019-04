Frischer Wind treibt Wirtschaft an

Erfreuliches Fazit: Ein öffentlicher Euro löst sechs Euro an Förderungen aus Privatkapital aus. Neue Betriebe bringen neuen Schwung. Aufgrund der Vorbereitungen 2018 erwartet sich die Wirtschaft GmbH nun ein Plus von mehr als 300 Jobs. 92 Millionen Euro fließen in den Standort Burgenland. Besonders positiv bewertet wird die Ansiedelung der Firma Altotec im Landessüden. In Pinkafeld investiert das Unternehmen 25 Millionen €, mittelfristig sollen 50 Arbeitsplätze geschaffen werden.