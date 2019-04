Tragischer Unfall überschattet Traiskirchen-Sieg

Mit einer Trauerminute hat in der Basketball-Bundesliga am Donnerstag das Spiel der 31. Runde zwischen den Traiskirchen Lions und den Vienna Timberwolves begonnen, nachdem mit Lena Niederhofer ein langjähriges Traiskirchen-Vereinsmitglied zuvor bei einem Autounfall tödlich verunglückt war. Trotz Schock und 45:47-Pausenrückstand setzten sich die Lions am Ende knapp mit 92:91 durch.