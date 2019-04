Neubauer bereit für die Mutprobe Lavanttal

Am Freitag ist es soweit! Im Raum Wolfsberg (K) startet mit der Lavanttal-Rallye der dritte Lauf zur Österreichischen Rallyestaatsmeisterschaft. Mit dabei: Hermann Neubauer. Nach seinem Sieg zuletzt bei der Rebenland Rallye will der 30-jährige Lungauer in seinem Ford Fiesta RS5 erneut zuschlagen.