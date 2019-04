VIDEO: Hier schießt sich Arsenal auf Rang drei

Arsenal ist in der englischen Premier League am Erzrivalen Tottenham vorbei auf den dritten Tabellenplatz vorgestoßen. Die „Gunners“ schlugen Newcastle United am Montagabend vor heimischer Kulisse mit 2:0. Arsenal hat damit aus den sechs jüngsten Partien in Englands Fußball-Topliga 16 Punkte geholt. Alle Tore und Highlights vom Spiel gibt‘s hier oben im Video.