Thiem verzichtet für Kitzbühel auf Olympia-Gold

Ein Antreten bei den Spielen darauf hat er aber eingeplant. „Es ist natürlich ein bisserl ein Blick in die Zukunft, weil die Olympischen Spiele 2024 sind in Paris. Die werde ich dann auf jeden Fall spielen“, versprach Thiem und erklärte das auch: „Zumindest einmal in meiner Karriere will ich das schon machen.“