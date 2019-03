Schober mit Schreckmoment

Eigentlich schien alles angerichtet, die Vorfreude auf die neue Saison war bei Jakob Schober riesig. Doch dann der Schock: „Mir ist ein Sponsor abgesprungen, mit dem ich eigentlich schon fix gerechnet hatte“, erklärte Schober, der in der vergangenen Saison in der GT4-EM startete und am Hungaroring in seinem AMG Mercedes von Lechner Racing sensationell auf Rang drei gefahren war. „Eine sehr unangenehme Situation“, gestand der Youngster, der bereits Tests in Barcelona (Sp) und Le Castellet (Fra) mit dem McLaren absolviert hat.