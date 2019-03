Der Auftakt der Ski-Staatsmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm brachte gleich eine faustdicke Überraschung: Die 18-Jährige Lisa Grill (USC Mariapfarr-Weißpriach) gewann die Damen-Abfahrt, ließ Nina Ortlieb sowie die starken Weltcup-Läuferinnen Tippler, Venier und Siebenhofer hinter sich. „Damit hätte ich nie gerechnet. Ein richtig cooler Saisonabschluss“, meinte die Junioren-WM-Dritte, die bei der ÖM alle Disziplinen bestreitet. Und die zweifache Weltcup-Saisonsiegerin Siebenhofer, die Grill im Sommer öfter im Fitness-Studio in Mariapfarr trifft, ist sich sicher: „Das ist eine für die Zukunft.“ Das sieht auch Salzburgs Skiboss Bartl Gensbichler so: „Eine Sensation, dass die Lisa das gewinnt. Ich vergönne ihr das voll, sie hat schon so viele Schicksalsschläge bewältigt. Aber künftig muss man das Dirndl auch weiter oben fordern – im Europacup, wenn die Ergebnisse passen, auch im Weltcup.“