Die ersten Maßnahmen zum Totalumbau des ORF!

Kommentar von Richard Schmitt: FPÖ bekommt gewünschten ORF-Umbau

Die Bundesregierung ist bemüht, diese Pläne kleinzureden. Denn in der ÖVP existieren noch immer zwei Lager: Viele wollen mit der FPÖ die Totalreform durchziehen. Zitat: „Schlechter als jetzt können uns die im ORF ohnehin nicht mehr behandeln.“ Einige andere wichtige Player in der ÖVP mahnen jedoch zu Besonnenheit: Ein Aus für die GIS-Gebühr bringe nur den Vorwurf der „Orbanisierung“ und belaste das Budget, für das der Kanzler ja bekanntlich ein Nulldefizit plant. Der Kompromiss: Heuer ein neues (hartes) ORF-Gesetz, in drei Jahren dann das Aus für die Gebühr - so bekommt die FPÖ den gewünschten ORF-Umbau und kann auch kurz vor der nächsten Wahl 2022 ein Versprechen einlösen.