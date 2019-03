Doping: 21 Athleten aus acht Nationen betroffen

Sogar auf Hawai

In Schweden, Slowenien, und Nord-Italien finden jetzt Untersuchungen statt. Es liegen sehr wichtige Emails vor, aus denen sich auch vier Festnahmen in Erfurt ergeben hatten. Sogar auf Hawai sollen Transfusionen stattgefunden haben. Überhaupt seien 21 Sportler aus acht Ländern in die Causa involviert: Österreich, Deutschland, Italien vorne mit dabei, daneben Slowenien, Kroatien, Kasachstan, Estland, Südkorea, Schweden. Nicht vergessen: Erst letzte Woche kam es zu zwölf Verhaftungen in Norditalien in der Body-Building-Szene.