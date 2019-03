Heissl weg, Davare schon da

Davare leitete am Montag bereits sein erstes Training und freut sich über die neue Aufgabe: „Ich habe immer gesagt, dass ab der Westliga der Fußball so richtig losgeht.“ Dass er bis zum Derby gegen St. Johann am Sonntag keine Wunder vollbringen kann, ist ihm klar. „Ich möchte allerdings versuchen eine positive Stimmung ins Team hinein zu bringen“, sagt Davare, der vorerst einen Vertrag bis Sommer hat.