In diesem Taktik-Shooter wird der Kalte Krieg heiß

Ein neuer Taktik-Shooter entführt die Spieler zurück in die Achtziger, in einen Kalten Krieg, der in „83“ heiß wird. Der Multiplayer-Shooter lockt mit Massenschlachten für 80 Spieler, in denen sich Truppen der NATO und des Warschauer Pakts bekämpfen - inklusive Fahrzeug- und Flugzeugeinsatz und mit hohem Anspruch an den Realismus. Erfahrung haben die Entwickler von Antimatter Games zuvor mit „Rising Storm 2: Vietnam“ gesammelt. Bis man sich selbst ein Bild machen kann, wird es allerdings noch eine Weile dauern. „83“ wurde gerade erst angekündigt, ein offizielles Erscheinungsdatum gibt es noch nicht.