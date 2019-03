Ein Ex-Salzburger war der Held von Liverpool

Kam nicht überraschend, weil man Liverpool die fehlende Passsicherheit anmerkte. Was sich allerdings in der zweiten Hälfte änderte. Die Bayern wurden zu passiv, parallel dazu traute sich Liverpool mehr zu. Und schlug aus einer Standardsituation zu: Nach Corner von Milner setzte sich Virgil van Dijk im Zweikampf mit Hummels und Martinez durch und wuchtete den Ball per Kopf zum 1:2 ins Netz. Jener Mann, der der teuerste Verteidiger der Welt ist, im Jänner 2018 um 78,8 Millionen Euro von Southampton zu den „Reds“ gewechselt war. So nebenbei montierte van Dijk Bayern-Torjäger Lewandowski ab.