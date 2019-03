Trainer-„Erdbeben“: Hat Guardiola Juve zugesagt?

Allegri begehrt

Bei Juventus steht derzeit Massimiliano Allegri an der Seitenlinie. Die Italiener sind mit ihm am besten Weg zum achten Meistertitel in Folge. Sein Vertrag läuft noch bis 2020. Ob dieser verlängert wird, ist offen. Real Madrid und Inter Mailand sollen immer wieder Interesse am Italiener bekundet haben.