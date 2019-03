Mehr erwartet: ÖSV-Team bei WM-Auftakt nur 17.

Auch Eberhard (2 Nachlader) kam nicht vom 18. Platz weg. Schlussläufer Landertinger blieb fehlerfrei, der Ex-Weltmeister machte noch eine Position gut. „Mein Wettkampf war eigentlich gut. Ich habe alles herausgeholt, was gegangen ist. Am Schießstand habe ich sauber gearbeitet. Läuferisch war es aufgrund der langsamen Bedingungen sehr schwierig. Von der Zeit her war es aber nicht schlecht und alles in allem ein guter Durchputzer“, so Landertinger.