BK-Ermittler: „Wird weitere Beschuldigte geben“

Als Skitourist getarnt

Dank umfangreicher Ermittlungsarbeit wisse man auch, dass Hauke in direktem Kontakt mit dem Arzt gestanden sei, um den Termin unmittelbar vor dem WM-Rennen über 15 km am vergangenen Mittwoch zu koordinieren. Der als mutmaßlicher Haupttäter gleichzeitig in Erfurt festgenommene Sportmediziner sei vor der Razzia als Skitourist getarnt unter falschem Namen auch in Seefeld gewesen, dann aber wieder abgereist, sagte Csefan der „APA“ gegenüber. Die Behandlungen während des Zugriffs habe laut dem Ermittler eine mutmaßliche Komplizin des Arztes durchgeführt. Es gebe außerdem Zeugenaussagen, dass der Vater des Arztes, ein Rechtsanwalt, ebenfalls Blutdopingbehandlungen an Athleten angewendet haben soll.