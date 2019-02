Vier aus sechs! Die Liga hat ihren März-Thriller

WAC: Von den letzten sechs Spielen nur eines gewonnen, andererseits seit Anfang Oktober von den letzten neun Partien auch nur eine einzige verloren - also hält sich das „Muffensausen“ bei den Kärntnern (die an 17 der bisherigen 19 Spieltage überm Strich lagen!) in Grenzen. „Wir unternehmen alles, um so schnell wie möglich den einen noch nötigen Sieg zu schaffen - aber wenn‘s drei Remis werden, ist‘s auch okay“, lächelt Trainer Ilzer und hofft, dass sein neues Stürmer-Trio Friesenbichler, Schmid, Koita schon Samstag in Salzburg erstmals trifft.