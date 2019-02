Sensation! Pinzgauer holt sich Bronze

Was für ein Tag für den jungen Pinzgauer Sam Maes. Der 20-jährige Youngster aus Zell am See holt sich bei der Junioren-WM im Fassatal (It) sensationell die Bronzemedaille! Er ist damit der erste Salzburger seit Manuel Kramer 2009 (Gold im Super-G) der über eine Medaille bei einer Junioren-WM jubeln darf. Einziger Haken an der Geschichte: Maes startet für Belgien.