Umstrittener Elfer: Inter-Drama in der 101. Minute

Inter Mailand, für Rapid Wien unter der Woche im Europa-League-Sechzehntelfinale die Endstation, hat einen greifbar nahen Sieg bei AC Fiorentina trotz 3:1-Führung in letzter Minute noch verschenkt. In der elften Minute der Nachspielzeit verwandelte Jordan Veretout am Sonntag einen umstrittenen Handelfmeter zum 3:3-Endstand für die Gastgeber.