Italiens Jetset-Königin Marella Agnelli ist tot

Die aus einer neapolitanischen Adelsfamilie stammende Marella Caracciolo wurde am 4. Mai 1927 in Florenz geboren. Nach einer Studienzeit in der Schweiz und in Paris begann sie in New York als Assistentin des Fotografen Erwin Blumenfeld zu arbeiten. 1953 heiratete sie in Straßburg den Großindustriellen Giovanni Agnelli, mit dem sie zwei Kinder, Edoardo und Margherita, bekam.