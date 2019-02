Neumayer wird zum Slalom-Artisten

Die Kombi wird für den 26-Jährigen nicht der einzige Bansko-Start sein. Mit Rang 21 in Kitzbühel sicherte er sich auch ein Ticket für den Super-G am Samstag. „Meine Leistung hat zuletzt für sich gesprochen“, sagt der Salomon-Pilot, der lange auf eine Chance in dieser Disziplin warten musste. „Jetzt gilt es meine Nominierung mit einem guten Ergebnis in Bansko zu bestätigen“, präsentiert sich Neumayer kämpferisch.