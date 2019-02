Kurz traf Pompeo zum Auftakt seines USA-Besuchs

Lob für Trumps Außenpolitik

Die Kritik hatte sich an der Aussage des Kanzlers entzündet, wonach Trump eine „zum Teil sehr erfolgreiche Außenpolitik“ führe. Die SPÖ hatte dies als Lob für Trump interpretiert. Vor seinem Abflug am Dienstagvormittag hatte der Kanzler direkte Kritik an Trump vermieden, aber die Differenzen zwischen Wien und Washington in vielen Fragen hervorgehoben. Zum Hauptthema will der Kanzler die Handelsbeziehungen machen, weil ein „Handelskrieg“ zwischen den USA und der EU verhindert werden soll. Kurz erwartet auch, dass die US-Seite die Frage der in Syrien internierten IS-Kämpfer aus europäischen Staaten, darunter Österreich, ansprechen wird. Was eine Rücknahme der Kämpfer betreffe, sei man aber zurückhaltend, weil die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung vorgehe.