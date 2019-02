Das erwartet Bundeskanzler Kurz im Weißen Haus

Selfie-Wünsche von Touristen, Treffen mit US-Außenminister Pompeo

Vor dem Abflug in Wien-Schwechat wurde Kurz nicht nur von der großen Journalistendelegation in Beschlag genommen, sondern auch mehrfach gebeten, Selfie-Wünsche amerikanischer Touristen zu erfüllen. Erster Programmpunkt in den USA war ein Abendessen mit Außenminister Mike Pompeo. Wie der Kanzler den mitreisenden österreichischen Journalisten berichtete, sei es bei dem Dinner im State Department um die Situation im Nahen Osten gegangen, „wo die USA wieder an einer Lösung arbeiten und wahrscheinlich noch in diesem Halbjahr einen Vorschlag präsentieren werden“. Kurz begrüßte die Aktivitäten der USA im Nahostkonflikt. Es sei „immer positiv“, wenn diese einen Vorschlag präsentierten.