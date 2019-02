Kanzler hebt mit der „Krone“ zu Trump-Besuch ab

Alle Termine des Kurz-Besuchs in den USA

Kurz wird am Dienstagnachmittag Ortszeit in Washington erwartet, wo als erster Programmpunkt ein Abendessen mit US-Außenminister Mike Pompeo stattfinden sollte - alle Termine des Kurz-Besuchs in den USA können Sie hier nachlesen. Das Treffen mit Trump ist für Mittwochnachmittag Ortszeit (20 Uhr unserer Zeit) angesetzt. Abschließend sind Kurz und der US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina, in der Washingtoner Residenz von Trumps Tochter Ivanka und ihrem Ehemann Jared Kushner zu einem intimen Abendessen geladen.