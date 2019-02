Das sind die Abräumer der 91. Oscar-Verleihung

In Hollywood wurden in der Nacht auf Montag zum 91. Mal die Oscars vergeben. Der große Abräumer des Abends ist der mexikanische Film „Roma“. Regisseur Alfonso Cuaron wurde als bester Regisseur ausgezeichnet und holte auch die Preise für die beste Kamera und den besten fremdsprachigen Film. Verwehrt blieb ihm der Preis für den besten Film aus den Händen von Julia Roberts. Dieser wurde an „Green Book“ vergeben. Die Auszeichnung als bester Schauspieler des Jahres ging an Rami Malek für seine Darstellung von Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody“. Als beste Hauptdarstellerin nahm Olivia Colman für „The Favourite“ den Goldbuben entgegen. Lady Gaga holte den erwarteten Oscar für den besten Filmsong „Shallow“. Emotional ging es bei der Verleihung des besten Dokumentarkurzfilms zu, als ein weibliches Team den Oscar für einen Film über die Menstruation entgegennahm.