Schlepper liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Grenzkontrollen hatten mehrere Beamte in Andau durchgeführt. „Als die Kollegen einen aus Ungarn kommenden Wagen stoppen wollten, wurde er nicht langsamer, sondern beschleunigte“, schildert Kontrollinspektor Jürgen Mayer von der Exekutive. Mit Bleifuß raste der Lenker in der Dunkelheit davon und versuchte, dem Auge des Gesetzes zu entkommen. Blitzschnell sprangen die Ordnungshüter in ihren Streifenwagen und jagten dem Flüchtigen mit Blaulicht und Sirene hinterher. „Schon nach etwa einem Kilometer gelang es unseren Leuten, den Verdächtigen zu stellen“, so Mayer weiter. Bei der Einvernahme vor Ort stellte sich rasch heraus, dass der Lenker, ein Rumäne, drei Syrer in seinem Pkw illegal über die Grenze gebracht hatte.