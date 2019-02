Die Citybus-Pläne nehmen Fahrt auf

„Wir wollen natürlich nicht am Bedarf der Bevölkerung vorbeiplanen. Deshalb legen wir großen Wert auf Mitsprache“, so Salamon. In einem ersten Schritt wurde das Projekt im Rahmen einer Bürgerversammlung vorgestellt. Derzeit finden 40 Prozent aller Autofahrten im direkten Umfeld statt. Ein Citybus wäre also eine echte Alternative. Die Verantwortlichen rechnen mit einem Minus von 160.000 Pkw-Kilometern im Stadtgebiet pro Jahr. Zunächst ist der Einsatz von zwei Linien geplant, die im Ein-Stunden-Takt die Stadt durchqueren.